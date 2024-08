Em Convenção Democrata, Kamala é oficializada candidata: “Honrada”

A vice-presidente, que já havia obtido apoio suficiente após o anúncio de retirada do presidente Joe Biden da corrida presidencial, foi consagrada pelos delegados do partido em uma votação realizada de forma virtual no início do mês.

Visivelmente emocionada, Kamala agradeceu o apoio durante um comício em Milwaukee, Wisconsin.

“Nós estamos honrados em sermos seus indicados. Essa é uma campanha pelo poder do povo, e juntos nós vamos traçar um novo caminho pela frente: um futuro pela liberdade, oportunidade e fé. Então, para todo mundo em Chicago e ao redor dos EUA, obrigada!”, declarou a candidata.