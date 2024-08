Ex de Cíntia Chagas quebra silêncio sobre divórcio e pede respeito

O deputado estadual Lucas Bove falou, pela primeira vez, sobre o fim do casamento com a influencer Cíntia Chagas. Por meio dos comentários da página Eu Clementino, no Instagram, o político exaltou a ex-esposa e falou sobre os julgamentos após o término.

“Eu sei que ela fez um comunicado e de fato pessoas públicas, por respeito ao carinho de seus seguidores, devem satisfação. Entretanto, o que aconteceu só compete a nós e peço não falarem mal dela dessa forma”, iniciou.

Lucas ainda diz: “Ninguém fica feliz com o término de um casamento, não são justas as críticas. Cíntia é uma pessoa incrível. Respeito a liberdade de todos comentarem, mas peço respeitosamente que não julguem.”

Fim do casamento

A influenciadora e professora Cíntia Chagas, que ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar dicas de português, usou as redes sociais nessa segunda-feira (13/8), ao anunciar separação do deputado estadual Lucas Bove (PL). O casal ficou junto por dois anos e se casou recentemente, há três meses.

“A maioria das pessoas não precisa dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém essa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse do público”, começou Cíntia nos Stories do Instagram, onde acumula 6 milhões de seguidores.

A influenciadora afirmou ainda que a decisão sobre o divórcio foi baseada nas divergências de objetivos.

“Informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar o crescimento do casal, bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro”, completou.