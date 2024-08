Faustão explica idas frequentes ao hospital e atualiza estado de saúde

Faustão realizou dois transplantes de órgãos e, desde então, vive com uma rotina de internação. Após a morte de Silvio Santos, o ex-apresentador da Globo comentou sobre o estado de saúde e explicou as suas idas frequentes ao hospital. Ele está no mesmo hospital em que o Dono do Baú morreu.

“Na verdade, eu só fui hospitalizado duas vezes: para o transplante do coração e para o transplante do rim. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, então as pessoas acham que eu fico hospitalizado direto, não! Já faz uns cinco anos que vou lá duas vezes por semana para fazer diálise”, declarou, em papo com o Fantástico.

Ele ainda comentou que faz fisioterapia e ginástica. “Eu nunca fumei nada, nunca bebi! Não bebo nem licor nem cerveja. Nunca usei droga. Eu caí na malha fina e precisei fazer um transplante de coração. Agora, com um coração de um atleta de 35 anos, tenho que cuidar da ‘lataria e da funilaria’ e do resto da parte física”, relatou.

Fausto Silva concedeu entrevista exclusiva ao Fantástico neste domingo (18/8), um dia após a morte do apresentador Silvio Santos. O ex-global exaltou o legado do Dono do Baú, afirmando que ele foi o único “rei da TV”. Faustão também falou sobre os dois transplantes pelo qual passou.

Na conversa com Renata Ceribelli, a apresentador comparou o legado de Silvio Santos com o de Pelé e o de Ayrton Sena, outros reis para o Brasil, de acordo com ele.

“Por mais que tivesse 93 anos, ele esbanjava energia, vitalidade”, disse o ex-global. “É um cara que popularizou a televisão”, completou.

Fausto Silva ainda relembrou que Silvio Santos foi o primeiro a tentar contratá-lo e comparou as trajetórias. “Eu e ele viemos do rádio, isso dá um jogo de cintura, um improviso”.

Com admiração, Fausto destacou o lado trabalhador de Silvio Santos, que começou com uma origem humilde até virar um empresário de sucesso. “Ele começou aos 14 anos vendendo caneta, em uma época em que havia muito preconceito contra judeus”.

Na entrevista, Faustão também falou sobre seu estado de saúde e garantiu que está bem. “Eu só fui hospitalizado duas vezes: uma para o transplante de coração e outra para o de rim”.

O apresentador disse que vai semanalmente ao hospital, mas negou novos problemas de saúde. “Eu vou duas vezes por semana ao hospital para fazer a diálise, mas não é que estou sendo hospitalizado”, contou.

“Se você recebe uma benção dessas e volta muito melhor, você pensa que tem uma responsabilidade”.

Faustão aproveitou também para homenagear Caçulinha, músico que por anos esteve ao lado do apresentador nos domingos. “Eu venho de duas perdas”, disse.

Rubens Antônio da Silva morreu, aos 86 anos, em 5 de agosto, após um infarto. “O Caçulinha era uma figura extraordinária”

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu nesse sábado (17/8), aos 93 anos, após 16 dias internado em São Paulo. O apresentador foi enterrado neste domingo, em cerimônia privada para amigos e familiares.