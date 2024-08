Felca sumiu? Saiba o que aconteceu com o criador de conteúdo

Os seguidores do criador de conteúdo Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, levaram um susto na manhã desta terça-feira (13/8). Isso porque um amigo dele, o influenciador e cantor Brino, compartilhou uma mensagem falando que ele estava desaparecido.

“Eu tô muito preocupado com o Felca. Ele sumiu desde ontem, não responde as mensagens, não atende as ligações, desde ontem, a gente tinhuma gravação e ele sumiu, agora o celular tá dando caixa postal, se alguém por favor tiver alguma notícia ou tiver visto ele em algum lugar avisa a gente por favor”, escreveu Brino em um stories no Instagram.

Com a repercursão, muitos seguidores ficaram preocupados se algo aconteceu com o Felca e até Felipe Neto entrou nesta confusão.

No X, antigo Twitter, Felipe comentou que Felca é “insano”. “Valeu pessoal, o Brino conseguiu falar com o assessor do Felca e tá tudo bem. Esse mlq é completamente INSANO. Mas tá tudo bem. Ele tá bem”, escreveu o criador de conteúdo.

Depois, Brino apagou o stories sobre o desaparecimento do amigo e publicou uma mensagem de que “está tudo bem”. “Encontramos ele, galera. Está tudo bem, depois falo o que rolou. Tudo sob controle. Obrigado pelas mensagens”, comentou.