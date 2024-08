Filme acreano ‘Noites Alienígenas’ entra na disputa pelo Prêmio Grande Otelo 2024; veja como votar

O aclamado filme acreano “Noites Alienígenas” está concorrendo ao Prêmio Grande Otelo 2024, promovido pela Academia Brasileira de Cinema.

A produção dirigida por Sérgio de Carvalho está nomeada em seis categorias: Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Ator de Longa-Metragem, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Maquiagem, Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora. Além disso, o filme também compete no Júri Popular, o que representa uma oportunidade única para o público apoiar a produção.

“Noites Alienígenas” é ambientado em Rio Branco e explora a dura realidade da periferia, marcada pelo tráfico de drogas e violência urbana. Para apoiar o filme, os interessados podem votar no prêmio clicando aqui.

O enredo acompanha Rivelino, um jovem rapper e grafiteiro interpretado por Gabriel Knoxx, que usa a arte para expressar sua visão de mundo; Alê, um traficante com uma perspectiva filosófica sobre outros mundos, interpretado por Chico Diaz; e Paulo, um jovem indígena lutando contra o vício, vivido por Adanilo. A narrativa combina realismo mágico e resistência cultural, abordando temas de ancestralidade, identidade e resistência em um Brasil crescente em autoritarismo e violência.

O filme já conquistou diversos prêmios em festivais internacionais. No 50º Festival de Gramado, em 2022, “Noites Alienígenas” foi premiado como Melhor Filme e garantiu os prêmios de Melhor Ator para Gabriel Knoxx, Melhor Atriz Coadjuvante para Joana Gatis e Melhor Ator Coadjuvante para Chico Diaz.

Também foi destacado no 14º FESTIN, em Lisboa, onde Chico Diaz recebeu o prêmio de Melhor Ator. No 45º Festival Guarnicê de Cinema, em São Luís do Maranhão, a produção foi reconhecida com prêmios de Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, entre outros. Além disso, foi premiado no AMAZÔNIA (FI)DOC – Festival Pan Amazônico de Cinema e no XIII Festival Internacional de Cinema da Fronteira.