Gladson reforça apoio ao sistema penitenciário em visita ao Iapen nesta terça

O governador Gladson Cameli realizou na manhã desta terça-feira, 13, em Rio Branco, uma visita ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em demonstração de apoio e valorização aos servidores da Polícia Penal. Durante a visita, Cameli teve a oportunidade de conversar com servidores, ouvir sobre a realidade enfrentada no dia a dia e reforçar o compromisso do governo estadual com a segurança pública.

O governador destacou a importância de estar presente nas instituições que formam o Sistema de Segurança Pública do Acre.

“Valorizar o empenho e a dedicação dos nossos servidores é fundamental. Estou retomando a agenda de visitas para ouvir as reivindicações e acompanhar de perto o trabalho de quem, assim como eu, se dedica a cuidar do Acre”, afirmou Cameli.

Durante o encontro, também foi discutido o recente avanço no processo seletivo para a Polícia Penal. O Iapen convocou aprovados no último concurso público para a etapa de investigação social, uma fase fundamental para a seleção de novos policiais penais que irão compor o quadro da instituição.

Frank Costa, presidente do Iapen, destacou a relevância da visita do governador, especialmente neste momento de transição e fortalecimento do quadro de pessoal.

“É de grande valor receber o governador aqui, principalmente enquanto estamos no processo de recepção de documentação dos candidatos. Isso mostra o reconhecimento e a importância que o governo dá ao trabalho do Iapen”, afirmou Costa.

A visita do governador ao Iapen marca mais um passo no fortalecimento do sistema penitenciário do Estado, que, segundo ele, é tão relevante quanto qualquer outra força de segurança.

“Precisamos de um sistema de segurança pública forte e comprometido, e a Polícia Penal é uma peça-chave nisso. Vamos continuar trabalhando juntos para garantir a segurança de todos e cumprir com nosso dever constitucional”, disse Gladson Cameli.