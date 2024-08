Homem é preso por torturar e manter esposa e filhas em cárcere privado

Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (28/8) suspeito de torturar e manter em cárcere privado a esposa, de 29 anos, e as filhas, de 2 e 6 anos, em Maringá (PR). Foi a esposa quem relatou as agressões cometidas contra a família.

Os relatos foram feitos quando a Polícia Militar (PM) foi até a casa da família prestar apoio ao Conselho Tutelar do município no atendimento de uma denúncia de evasão escolar das filhas do casal.

Os policiais encontraram o casal e as filhas deitados em uma cama e, em conversa com a mulher, identificaram que elas eram mantidas em cárcere privado e que o suspeito utilizava objetos para torturá-las. Ela contou que o suspeito utilizava pedaços de madeira com prego, facão e machado para praticar violência física e sexual e que ela era queimada pelo companheiro com ferro de solda.

No terreno da casa, os policiais encontraram vestígios de drogas. Vizinhos relataram que o suspeito utilizava as filhas para comercializar as substâncias. Segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

As crianças foram conduzidas pelo Conselho Tutelar. A Polícia informou que o caso será tratado como tráfico de drogas, cárcere privado, lesão corporal, violência doméstica, corrupção de menores e tortura.

