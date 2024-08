Ideb: Acre tem bom desempenho no Ensino Fundamental, mas enfrenta desafios no Médio

O mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a partir dos exames aplicados no ano de 2023 foi divulgado nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, foi revelado que o Acre se posiciona de maneira mista em comparação com a média nacional e os estados da Região Norte.

Enquanto o estado se destaca nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, superando vários vizinhos, o desempenho no ensino médio ainda está abaixo da média nacional – apontando para desafios significativos na última etapa da educação básica.

Desafios, mas acima de muitos

Nos anos iniciais do ensino fundamental (Fundamental I), o Acre alcançou uma nota de 5,8. Esse resultado é ligeiramente inferior à média nacional de 6,0, mas ainda coloca o estado em uma posição relativamente forte na Região Norte.

O Acre supera Amapá (5,0), Pará (5,1) e Roraima (5,5), ficando abaixo apenas do Tocantins (5,6) e empatando com Rondônia (5,6). Em comparação com o Amazonas (5,7), o Acre se mantém muito próximo.

Nos anos finais do ensino fundamental (Fundamental II), o Acre obteve uma nota de 4,8, ficando abaixo da média nacional de 5,0. Entretanto, dentro da Região Norte, o estado se destaca positivamente.

O Acre empata com Amazonas e Rondônia (ambos com 4,8) e está acima de Amapá (4,3), Pará (4,4) e Roraima (4,3). Apenas Tocantins, com 4,9, conseguiu um desempenho superior ao do Acre.

O ensino médio é onde o Acre enfrenta seus maiores desafios. Com uma nota geral de 4,0, o estado fica abaixo da média nacional de 4,3. Na rede estadual, o Acre também registrou 3,9, novamente abaixo da média nacional de 4,1. Na comparação regional, o desempenho do Acre é misto.

O estado supera Amapá (3,8), Amazonas (3,8) e Roraima (3,5), mas fica atrás de Pará (4,4) e Rondônia (4,3). Tocantins, com 4,2, também está acima do Acre, tanto no geral quanto na rede estadual.

Desempenho do Acre no IDEB

O estado do Acre obteve as seguintes notas no IDEB: