Kelma Roque cria protocolo de tratamento para celulite com subcisão associada a bioestimuladores de colágeno

O uso de subcisão e Bioestimuladores de colágeno associado com uma boa técnica vem fazendo toda a diferença para tratamento da celulite graus 3 e 4 nos glúteos. Resultados insatisfatórios apresentados por soluções tópicas, ou com drogas orais, motivaram a estudar e criar métodos mais eficazes de tratamento para celulite, em especial dos casos mais avançados, em que até mesmo drenagem linfática e aparelho para celulite produzem apenas resultados subclínicos.

Com o uso da subcisão é possível descolar os septos fibrosos, liberando a pele e suavizando a celulite nos glúteos.

Contudo, quando os Bioestimuladores e preenchimentos são associados, utilizando um produto como ácido Hialurônico por exemplo, é possível estimular colágeno para tratar a flacidez, uma das causas da celulite, além de modelar o glúteo para um contorno mais definido da região.

Outro diferencial dessa associação de técnicas registrada como Dra.Kelmaroque, e seus protocolos, está na avaliação do paciente em pé, bem como a realização da subcisão em ortostatismo, que permite identificar mais facilmente os focos da celulite. O tratamento é realizado no próprio consultório em menos de uma hora, com anestesia local, sem cirurgia ou internação, e retorno à rotina no mesmo dia.

Dra.Kelmaroque

Saúde e Estética

Veja fotos: