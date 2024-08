Nova onda de frio chega ao Acre no próximo domingo; temperaturas devem atingir 13º C

O Acre enfrentará mais uma onda de frio polar neste domingo (25), segundo o pesquisador Davi Friale, no seu site O Tempo Aqui. Essa será a oitava friagem do ano, trazendo ventos intensos com rajadas acima de 50 km/h.

As temperaturas cairão consideravelmente nas manhãs seguintes, variando entre 13 e 16°C em Rio Branco, Brasileia e arredores, e entre 17 e 20°C em Cruzeiro do Sul e no Vale do Juruá. Com os fortes ventos, a sensação térmica pode ficar abaixo de 10°C em Rio Branco e Brasileia.

Antes da frente fria, conforme escrito por Friale, o sábado será marcado por calor intenso, com possibilidade de recordes de temperatura e chuvas pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, especialmente no leste e sul do Acre, e no Vale do Juruá.