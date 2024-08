“Nunca imaginei que fosse morrer”, diz Raul Gil sobre Silvio Santos

Companheiro de longa data de Silvio Santos, o apresentador Raul Gil lamentou a morte do amigo, e disse acreditar que o fundador do SBT nunca fosse morrer.

“Eu nunca imaginei que o Silvio Santos falecer”, disse Raul Gil durante entrevista emocionada ao SBT. “Ele não faleceu, quem faleceu foi o Senor Abravanel. O Silvio Santos não vai morrer nunca, nunca, nunca”, declarou.

O apresentador de 86 anos, que trabalha no SBT há quase 14 anos, ainda disse que o legado de Silvio Santos será eterno e comparou o ícone da TV brasileira com a lenda do rock, Elvis Presley.

“O Silvio Santos vai ser, principalmente para nós do Brasil, o que foi o Elvis Presley para o mundo”, afirmou Raul. “O Elvis está fazendo quarenta anos de falecimento e está aí, shows em teatro e tudo. E o Silvio ninguém vai esquecer nunca”.

Silvio Santos morreu aos 93 anos, após 17 dias internado em um hospital de São Paulo, neste sábado (17/8). Segundo boletim médico obtido pelo Metrópoles, a causa da morte do apresentador foi uma broncopneumonia após infecção por influenza!