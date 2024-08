Apesar de atuação abaixo, o Flamengo avançou às quartas de final da Copa do Brasil mesmo após derrota por 1 x 0 para o Palmeiras. No Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (7/8), o Verdão foi superior ao Rubro-Negro, marcou gol logo no início do jogo com Vitor Reis, mas não conseguiu reverter a vantagem de 2 x 0 que o time carioca garantiu na ida.

Dominado pelo Palmeiras, o Flamengo ainda reclamou de lance polêmico envolvendo Murilo, na grande área do Verdão. Em lance com Pedro, os jogadores do Rubro-Negro reclamaram de mão do zagueiro, mas a arbitragem não assinalou a penalidade e a partida terminou em 1 x 0. Palmeiras dominante O Palmeiras foi superior ao Flamengo, que entrou com pouca intensidade para o jogo. Logo nos primeiros minutos, o Alviverde abriu o placar. Após três chances perdidas em sequência, o Verdão marcou gol com Vitor Reis, após cruzamento de Caio Paulista. Precisando reverter desvantagem de 2 x 0, o Alviverde seguiu pressionando a defesa Rubro-Negra. Com desempenho abaixo do esperado, o Flamengo ainda tentou reagir, mas teve poucas oportunidades de marcar. O Palmeiras chegou a ter o segundo gol da partida, mas o tento de Flaco López que levaria o jogo para os pênaltis foi anulado por impedimento.