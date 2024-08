‘Peixe do juízo final’ é visto em praia dos EUA; aparição é considerada ‘aviso’ de desastres

Um peixe-remo, também conhecido como ‘peixe do juízo final’, foi encontrado por mergulhadores na costa sul da Califórnia (Estados Unidos). A espécie é bastante rara e tem suas aparições consideradas como ‘avisos’ de desastres naturais em algumas regiões.

Conforme relatou a CBS News, o animal foi encontrado morto nas margens da praia de La Jolla Cove, no último sábado, 10. Dois dias depois, um terremoto de magnitude 4,4 foi sentido em Los Angeles.

Com um corpo longo e prateado, o peixe-remo vive em oceanos profundos e, segundo o Ocean Conservatory, costuma aparecer em situações como essa quando está doente, desorientado ou morrendo. Na região do avistamento, apenas 20 animais da espécie foram vistos desde 1901, de acordo com o Instituto Scripps.

Agora, cientistas do Centro de Ciências Pesqueiras do Sudoeste e do Instituto Scripps de Oceanografia vão realizar a necropsia para determinar a causa da morte do peixe. Posteriormente, ele será exibido na Coleção Scripps de Vertebrados Marinhos, uma das maiores coleções de peixes de águas profundas do mundo.

A teoria por trás da lenda de que o peixe é capaz de ‘prever’ desastres naturais vem da ideia de que, por viver no fundo do mar, o animal buscaria a superfície por se assustar com tremores nas profundezas. Dessa forma, o animal seria capaz de prever infortúnios, na mitologia.

Segundo relatos, 20 peixes-remo teriam aparecido na costa do Japão antes do catastrófico terremoto de 2011.

Apesar de algumas pessoas acreditarem na lenda de que o animal pode prever desastres, não existe nenhuma comprovação científica para essa crença.