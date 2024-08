Polícia prende influencer que zombou de filha deficiente

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nesta sexta-feira (2/8), o influencer Igor Viana,de 24 anos. Ele ficou conhecido após divulgar vídeos nos quais zombava da filha dele, de 2 anos, que tem paralisia cerebral. O homem também é investigado por estelionato. O motivo é que chegou a divulgar que usava o dinheiro de doações à menina em proveito próprio.

A polícia o encontrou em um apartamento em Goiânia, a cerca de 50 km de Anápolis, que é o domicílio dele. A prisão foi em caráter preventivo. A Justiça acatou a solicitação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, que entendeu que ele estava agindo para atrapalhar as apurações do caso. O apartamento onde ele foi localizado havia sido locado por meio da plataforma Airbnb

No momento da prisão, a mãe da menina também estava no local, mas não foi presa. A polícia também chegou a pedir a prisão dela pelo mesmo motivo da de Igor, mas a Justiça não acatou a solicitação. A PCGO filmou a prisão e a condução do mesmo até a delegacia.

Nesta sexta, a delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, afirmou que um pedido de prisão chegou a ser feito no início das apurações do caso, mas foi negado. O que levou a Justiça a mudar o posicionamento foram “novos elementos”.

“Ele já vinha sendo investigado pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa deficiente, maus-tratos e constrangimento de criança”, afirmou a delegada.

Igor foi conduzido à Unidade Prisional de Anápolis nesta sexta. Já a criança está com avó paterna. A Polícia Civil afirmou que espera concluir o inquérito do caso nos próximos dias.

Redes Sociais

Conforme afirmou a delegada Aline Lopes à época do início das apurações, Igor usava as redes sociais dele para compartilhar a rotina da criança e debochar da mesma. Ele chegava a chamá-la de inútil e solicitar que ela fosse ao supermercado.

Em uma entrevista ao G1, sobre ridicularizar a criança, Igor afirmou: “não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”.

Antes das investigações pelos supostos crimes cometidos contra a criança, Igor esteve envolvido em outra polêmica ao falar de maneira negativa de corpos de mulher. O caso foi em 2020, quando o influencer publicou um vídeo nas redes sociais dele no qual dizia: “eu não pego mina abaixo dos 50 kg, mano. É um padrão que estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria, eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar”.

No resumo autobiográfico do perfil dele no Instagram, Igor se dizia “servo de Deus” e citava o Salmos 23, o qual prega que “certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida”. Ele também escreveu na própria descrição: “Deus dá crianças especiais, pra pais especiais”.

Mãe

A mãe da criança também é suspeita de desviar o dinheiro da filha. “Ela, sendo a mãe, enquanto estava casada com ele, se não agiu para impedir isso, também responde por omissão. Como mãe, ela tem o dever de evitar e de não concordar com esse tipo de atitude. No momento em que concordou e permitiu o que ele fez, sem tomar providências, ela pode ser responsabilizada por omissão”, ponderou a delegada no início da apuração.

O nascimento da criança se tornou viral na internet, pois a mãe, que possui uma conta no Onlyfans, realizou cinco testes de DNA até descobrir que o pai da menina era Igor.