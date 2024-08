Rodeio, entrevistas e entretenimento: ContilNet e Sans Filmes fazem cobertura da Expoacre 2024

É clima de rodeio! A maior feira de negócios do Acre está chegando e, no ritmo do ‘agro’, o ContilNet Notícias anuncia a cobertura completa das nove noites da Expoacre 2024.

O site estará ao lado da San Francisco Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, para mostrar todos os detalhes da feira e trazer conteúdos de empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

A transmissão terá rodeio, entrevistas, muito humor, gastronomia, negócios e compromisso com a notícia.

Além da parceria pelo terceiro ano consecutivo com San Francisco Filmes, o ContilNet também conta com Sicredi Biomas e TOP Mídia.

A transmissão oficial do ContilNet acontecerá nas nove noites de feira, além da escolha da Rainha do Rodeio, que acontece neste sábado (24). O site também fará cobertura especial da Cavalgada, que dá início à programação oficial da Expoacre todos os anos.

O site também estará presente criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).

Página da Expoacre

O site já está preparado com a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição. Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais.

A feira inicia no próximo dia 31 de agosto e se estende até o dia 08 de setembro.

Programação

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia. Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Confira a programação na íntegra:

Sábado, 31 de agosto de 2024:

– 09h – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

– 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena

Palcos alternativos

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Domingo, 1 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena com homenagens

– 23h – Palco principal: Show nacional do cantor Biguinho Sensação

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Segunda-feira, 2 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena

– 23h – Show na arena de rodeio com Marilia Tavarez

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Terça-feira, 3 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Grande final das provas de rodeio na arena

– 23h – Show na arena de rodeio com Limão com Mel

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Quarta-feira, 4 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 23h – Palco principal: Show Nadson O Ferinha

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Quinta-feira, 5 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palco alternativo

– 20h – Show gospel nacional com Thalles Roberto

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Sexta-feira, 6 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palco alternativo

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Sábado, 7 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palco alternativo

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Domingo, 8 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palco alternativo

– 23h – Palco principal: Show Henry Freitas

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia