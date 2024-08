Saerb anuncia redução no abastecimento de água para alguns bairros; veja quais e entenda medida

Uma bomba da Estação de Tratamento de Água II está temporariamente parada em Rio Branco. O Serviço de Água e Esgoto (Saerb) informou que a interdição será para a instalação de um novo equipamento mais potente. O anúncio, feito nesta segunda-feira (19), afirma que será necessário aguardar alguns dias para a secagem completa do concreto na base do motor.

“Entendemos que a operação vai gerar transtorno aos moradores que residem nos bairros abastecidos pela ETA II, mas é importante compreenderem a importância da intervenção para a continuidade do serviço”, comenta o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira.

A estação, que é responsável pelo abastecimento do Centro de Reservatório Floresta, terá seu abastecimento normalizado e retomado com força total na próxima quarta-feira (21), segundo as autoridades.

Confira a lista dos bairros em que o abastecimento será temporariamente reduzido: