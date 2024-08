“Essa conquista é um marco não apenas para o R.O.M Concept, mas para todo o setor de beleza. Estar no livro dos recordes reforça nosso compromisso em oferecer excelência e inovação, e nos motiva a continuar elevando os padrões da indústria”, diz Henrique Rocha.

O salão está localizado na Avenida Brasil, no bairro do Jardins em São Paulo e é conhecido por suas transformações capilares, especialmente em cabelos loiros de diversas celebridades brasileiras. Nomes como Mariana Rios, Mari Gonzalez, Juliette, Yasmin Brunet, Luiza Brunet, Ticiane Pinheiro, Barbara Fialho, Ana Clara e Mariana Ximenes.

“Estar no Guinness World Records é uma honra imensa. É o reconhecimento de todo o trabalho, paixão e dedicação que colocamos no R.O.M Concept, e é uma conquista que compartilho com nossa equipe e nossos clientes, que são nossa verdadeira inspiração”, conta Romeu Felipe.