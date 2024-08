SBT se pronuncia sobre retorno de Patrícia Abravanel à emissora

Em meio ao luto, Patricia Abravanel ficará afastada das gravações do Programa do Silvio Santos por mais uma semana, confirma o SBT ao Metrópoles, nesta terça-feira (20/8). O programa que vai ao ar neste domingo (25/8) foi gravado antes da morte do ícone da TV e tem os 40 anos da emissora como tema.

Ao contrário do que muitos especulavam, Patrícia só voltará as gravações no dia 29 de agosto. Ou seja, ela não estará nos estúdios nesta quinta-feira (22/8).

“O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel que irá ao ar neste domingo, 25 de agosto, será inédito e abordará os 43 anos do SBT. A gravação foi realizada antes do falecimento do comunicador Silvio Santos. Rebeca e Silvia Abravanel também gravaram episódios inéditos dos seus respectivos programas antes do ocorrido”, pontuou a SBT.

Morte de Silvio Santo

Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17/8), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.