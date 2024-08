Sérgio Souto lamenta abandono e incêndio do centro cultural que leva seu nome em Sena

O cantor e compositor acreano Sérgio Souto comentou, nesta quarta-feira (7), em Rio Branco, o incêndio às instalações do Centro Cultural que leva o seu nome, que era instalado no Bairro do Bosque, em Sena Madureira. Souto é autor de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), como “Falsa Alegra” e “Minha Aldeia”, músicas gravadas ao longo dos anos por vários cantores brasileiros.

Há três dias, o espaço, que vinha fechado fazia algum tempo, foi atingido por um incêndio de grandes proporções e boa parte do prédio foi destruída pelas chamas, que se espalharam rapidamente pelo local. Apesar da proporção e do pânico causado aos moradores das adjacências, ninguém se feriu. Os prejuízos foram apenas materiais.

SAIBA MAIS: VÍDEO: incêndio de altas proporções destrói Centro Cultural em Sena Madureira e assusta moradores locais

As chamas foram debeladas pelo efetivo do Corpo de Bombeiros instalado no município. Os militares trabalhou conseguiram controlar as chamas depois de muito trabalho e evitaram que o incêndio se espalhasse para áreas adjacentes, como é comum em ocorrências desta natureza nesta época do ano em função da falta de chuva, o que deixa o ambiente seco e susceptível a incêndios.

O centro cultural foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Nilson Areal, de 2005 a 2012, e deveria servir de apoio e espaço apropriado às manifestações culturais e artísticas em Sena Madureira.

“Eu estive lá na inauguração e em outra oportunidade. Era um ambiente agradável, com um palcozinho, espaço interessante e que deveria abrigar as manifestações dos artistas locais. Achei interessante a ideia e gostei, sinceramente, da homenagem que me fizeram. Mas é uma pena que o cuidado não teve continuidade”, disse o compositor nascido em Sena Madureira e que ali viveu até os 13 de seus 74 anos de idade. “Parece que o local estava meio abandonado e que o incêndio foi proposital, coisa de vândalos”, acrescentou o artista.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que o incidente ocorreu. A perícia deve ser realizada nos próximos dias para coletar evidências e determinar a origem do fogo.