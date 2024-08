VÍDEO: Incêndio de altas proporções destrói Centro Cultural em Sena Madureira e assusta moradores locais

O Centro Cultural Sérgio Souto, localizado ao lado da pracinha no bairro do Bosque em Sena Madureira, foi consumido por um incêndio de grandes proporções na noite desta segunda-feira (5). O fogo teve início no começo da noite e, embora tenha devastado o prédio, não houve feridos.

O centro cultural, que estava desativado há vários anos, foi o principal alvo das chamas. Os moradores da área, preocupados com a proximidade das chamas às residências, imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e concentrou seus esforços em conter o incêndio e evitar a propagação das chamas para as casas vizinhas.

A causa do incêndio ainda não foi determinada e as autoridades estão investigando o caso. A comunidade local aguarda mais informações sobre o ocorrido e sobre os danos causados pelo incêndio.

Veja o vídeo: