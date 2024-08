Solidariedade: Jovem atleta de PVH realiza rifa solidária para custear cirurgia no joelho

Marcos Antônio, um jovem de 16 anos, morador do bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho, e jogador de futebol pela Escolinha Prado, está enfrentando um grande desafio fora dos campos. Após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho, Marcos precisou interromper os treinos e agora luta para conseguir o valor necessário para uma cirurgia que custa cerca de R$ 15 mil.

Com dificuldades financeiras para arcar com o custo do procedimento, Marcos e sua família estão organizando uma rifa solidária para arrecadar fundos. “Infelizmente, pelo SUS o tempo de espera é enorme e minha condição física não me permite esperar tanto tempo. Estou muito preocupado, mas não vou desistir”, explica o jovem.

Cada número da rifa está sendo vendido por R$ 10,00 e o prêmio é um kit da Boticário. Quem puder colaborar, seja adquirindo números da rifa ou fazendo doações de outros valores, pode realizar um PIX para a chave [email protected].