Tom Cruise para de pagar pensão milionária para filha Suri Noelle

Tom Cruise pode riscar uma alta despesa de seu caderninho de gastos mensais. O ator deixou de pagar a pensão milionária para a filha Suri Noelle, fruto do relacionamento com Katie Holmes.

A jovem agora é maior de idade e ele deixa de ser obrigado a fazer o pagamento anual de US$ 400 mil, ou seja, cerca de R$ 2,2 milhões, segundo o Daily Mail.

O valor estava no acordo do divórcio do casal, firmado em 2012, e previa o pagamento até que a menina fizesse 18 anos. Agora, no entanto, Tom Cruise segue fazendo os pagamentos das mensalidades da faculdade de Suri.

Vale lembrar que pai e filha possuem uma relação delicada. Em 2016, segundo a revista In Touch, eles teriam ficado dois anos e meio sem se encontrar.

Filha de Tom Cruise abre mão do famoso sobrenome em peça teatral

Suri, filha de Tom Cruise, completou 18 anos recentemente e decidiu continuar investindo na carreira artística. A jovem realiza peças teatrais e está no elenco da montagem do musical Head Over Heels, em Nova York. O que chama atenção é o nome utilizado pela atriz.

Deixando claro que não mantém laços afetivos com o pai, Suri descartou utilizar o famoso sobrenome Cruise e está sendo apresentada ao público como Suri Noelle, segundo a revista Hello!. O sobrenome, que não consta em sua certidão de nascimento, está atrelado ao nome de sua mãe, Katie Holmes.

A decisão não é uma surpresa para quem acompanha a trajetória da família. Desde 2012, quando Cruise e Holmes se separaram, Suri passou a ficar inteiramente sob os cuidados da mãe. Morando em Nova York, ela e a mãe se mantiveram distantes de Tom Cruise e da Cientologia, crença apoiada e praticada pelo astro da franquia Missão Impossível.

Em fevereiro deste ano, fontes próximas da família afirmaram que o maior foco de Suri no momento era encontrar uma faculdade. A jovem, que fez aniversário no dia 18 de abril, planeja cursar moda