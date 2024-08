Último abraço: veja momento emocionante de despedida de vítima fatal do acidente aéreo em Vinhedo

Um vídeo de câmera de segurança se tornou viral ao mostrar um dos momentos mais comoventes do trágico acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente, que ocorreu na última semana, resultou na morte de 62 pessoas, incluindo Denilda Acordi, uma das vítimas.

O vídeo, que foi divulgado nas redes sociais e na imprensa, captura Denilda Acordi, momentos antes do acidente, dando um último e emocionado abraço em seu filho

O acidente, cujas causas ainda estão sendo investigadas, deixou um impacto profundo na comunidade de Vinhedo e em todos aqueles que conheceram as vítimas.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente e fornecerão atualizações assim que mais informações estiverem disponíveis. Enquanto isso, a comunidade local está unida em luto e em apoio às famílias afetadas pela tragédia.

Veja o vídeo: