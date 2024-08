Valéria Menezes e Jeferson Silva são eleitos Rainha e Rei do Festival da Farinha

Na noite desta quinta-feira, (29), Valéria Menezes e Jeferson Silva foram coroados como a Rainha e o Rei do Festival da Farinha 2024, em Cruzeiro do Sul. O evento, que contou com a participação de um grande público, marcou a segunda noite, do festival onde 10 finalistas foram votados e os jurados foram elegeram as novas realezas do Juruá.

O concurso de beleza teve início com 150 candidatos, que passaram por mais de três meses de preparação rigorosa. Após uma seleção acirrada, apenas 10 candidatos avançaram para a primeira noite do festival, e na grande final, restaram apenas 5, resultando na eleição de Valéria e Jeferson como os grandes vencedores.

Além dos títulos, Valéria e Jeferson receberão um prêmio em dinheiro de R$ 3.000 cada, acompanhado de um vale compras no valor de R$ 500. Eles também ganharão um iPhone, uma habilitação categoria A oferecida pela Autoescola Águia, um ano de cinema grátis, uma semijoia Rommanel, seis meses de academia na Top Fitness, além de um acompanhamento com o personal Uesle Vieira e um kit de suplementos da Body Monster pelo mesmo período. Para completar, o casal terá direito a uma diária na Chácara Magalhães, um café da manhã na Naturalíssima e um ensaio fotográfico no Studio Marcelo Lima.

Já Carlos Henrique e Carla Cristina, que conquistaram os títulos de Príncipe e Princesa, receberão R$ 1.500 em dinheiro, um vale compras de R$ 300, um ano de cinema grátis, três meses de academia na Top Fitness e um café da manhã na Naturalíssima.

Veja fotos cedidas para nossa coluna: