Nessa época do ano, os moradores do Rio Caeté vem enfrentando várias dificuldades de navegação em decorrência da seca quem vem predominando. Em alguns pontos, o rio está praticamente apartando.

Além do baixo nível, outro problema verificado é relacionado às árvores existentes no meio do rio que impedem a passagem das embarcações.

Na altura da Comunidade Reforma, um morador gravou um vídeo mostrando a real situação do Rio Caeté nesse momento.

Confira: