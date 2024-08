Viih Tube resgata treta com Camila Loures e se arrepende: “Movida pela raiva”

A influenciadora Viih Tube, 23, utilizou suas redes sociais para se desculpar com a também influenciadora Camila Loures. Na última segunda-feira (12), Viih Tube havia compartilhado um vídeo, no qual resgatou um desentendimento que teve com a ex-amiga.

A gravação em questão se tratava da divulgação de seu novo livro. Para isso, a ex-BBB recriou o momento de sua participação no PodCats, apresentado por Camila Loures, no qual ela foi questionada sobre um assunto que não desejava falar. "Eu estava lendo os comentários de vocês, do vídeo que publiquei ontem relacionado ao podcast, e vocês têm razão. Eu errei muito. Eu estava movida por uma leve raiva, que eu nem pensei no hate que iam dar para Camila, não pensei em nada", admitiu Viih Tube em seus stories do Instagram. "Eu escolhi cinco situações que eu conto no meu livro, que é sobre a gravidez da Lua, para reproduzir. Escolhi essa cena porque eu não pensei, mas foi um momento muito impactante para mim", complementou. A influenciadora ainda afirmou que pediu desculpas diretamente para Camila Loures, além de excluir o vídeo de suas redes sociais. "Ela [Camila] sabe que eu me senti muito traída. Eu não estava indo em nenhum podcast, porque eu e o Eli estávamos em um caos de cancelamento. Eu fui no dela porque eu a considerava uma amiga. Estava muito segura de ir lá e falei para ela não perguntar quantas semanas eu estava, nem o porquê eu não queria falar sobre isso", explicou. "Ela sabe o motivo real, não foi o motivo que eu inventei na hora. Tem algo por trás, que é muito pessoal (…) Nisso, eu fiquei com muita raiva", disse Viih Tube. A influenciadora ainda ressaltou que, por conta deste episódio, ela e Camila Loures não são mais amigas. Mesmo assim, ela garantiu que se policiaria para não agir mais na raiva.