Viúva de Claudinho processa cemitério após mudanças nos restos mortais

Vanessa Alves não gostou nada de saber que os restos mortais de Claudinho, de quem é viúva, foram movidos de local sem aviso prévio. Ela, então, processou o cemitério Memorial do Carmo e pede uma indenização por danos morais no valor de R$ 1 milhão. A ossada do artista deixou o jazigo perpétuo e foi levada ao ossário geral.

A descoberta foi feita por uma fã do cantor, que foi visitar o artista e percebeu a mudança. Vanessa disse que a Universal Music comprou o local, que está em seu nome há anos. “Havia outros restos mortais no jazigo que era dele. Fui à administração para entender e me informaram, então, que eles fizeram a exumação e colocaram no ossário geral”, declarou, em entrevista ao O Globo.

A viúva foi alertada que, caso deseje que os restos mortais de Claudinho sejam movidos novamente, teria que comprar outro jazigo. Por fim, ela relatou que o cemitério, por sua vez, disse que enviou telegramas para a família, informando sobre a alteração.