Acusado de participar do assassinato do sobrinho de Marina Silva é preso após sete meses

Foi preso na manhã desta sexta-feira (27), em Rio Branco, o jovem André de Oliveira da Silva, de 20 anos, acusado de ser um dos responsáveis pela morte de Cauã Silva do Nascimento, de 19 anos, sobrinho da ministra Marina Silva.

SAIBA MAIS: Sobrinho de Marina Silva é assassinado dentro do próprio quarto após ter casa invadida

A morte ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano. Dois criminosos invadiram a residência da vítima, localizada no bairro Taquari, e um deles disparou vários tiros contra o jovem, que estava deitado em seu quarto. Após o crime, a dupla conseguiu fugir, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cauã já estava sem vida.

A prisão de um dos envolvidos foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sete meses após o ocorrido.

Durante a prisão, os policiais encontraram uma escopeta com oito cartuchos intactos em posse do acusado. André é considerado de alta periculosidade e faz parte de uma organização criminosa que atua na região onde foi preso, de acordo com as investigações.