Alerta: Acre volta a apresentar aumento de casos de SRAG e Fiocruz reforça importância da vacina

Dados do novo Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (26), aponta que o Acre voltou a lista dos estados com indícios de crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em tendência de longo prazo.

Junto com o Acre, estados como Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins integram a lista, junto com as capitais Belém (PA), Boa Vista (RR), Belo Horizonte(MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 38, de 15 a 21 de setembro e a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Apesar da diminuição do crescimento dos casos graves por Covid-19, o estudo aponta que a principal causa de mortalidade por SRAG entre os idosos é a doença, seguida pela influenza A.

“É muito importante que todos os idosos e pessoas dos grupos de risco busquem o posto de saúde e se vacinem contra a Covid-19”, ressaltou a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe Tatiana Portella.

A pesquisadora diz ainda que para as pessoas que moram em estados da Região Norte com aumento de casos de SRAG, é também importante lembrar que já começou a campanha de vacinação contra a influenza A.