Ao brigar com a esposa, homem tenta matá-la a facadas no interior do Acre

Uma tentativa de feminicídio foi registrada pela Polícia Militar no último sábado (31) na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre. Após desentendimento, um homem cujo nome não foi revelado tentou matar a sua própria companheira. Segundo consta, a mulher foi atingida no braço e no tórax.

A ocorrência se deu na zona rural de Manoel Urbano. Ferida e em estado considerado grave, a vítima foi socorrida e deu entrada inicialmente na unidade mista de saúde daquele município, mas em decorrência da grave situação, foi transferida posteriormente para Rio Branco, onde permanece internada em fase de recuperação.

Tao logo tomou conhecimento do caso, a Polícia Militar entrou em campo e conseguiu localizar o autor das facadas. Ele também apresentava lesão na mão e no braço, por isso, recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Manoel Urbano.

Até agora, ainda não há detalhes sobre o que motivou a discussão entre o casal que quase acaba em morte.