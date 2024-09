Data Control/ContilNet: Bocalom lidera pesquisa para o 2º turno com mais de 45%

A pesquisa Data Control, encomendada pelo ContilNet e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 07411/2024, revelou o cenário de um possível resultado de 2º turno na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Foram coletadas 1500 entrevistas entre os dias 28 a 31 de agosto.

Segundo a pesquisa, o prefeito Tião Bocalom (PL), que disputa a reeleição, lidera as intenções de votos com 45,3 % em um eventual segundo turno com o Marcus Alexandre (MDB), com 44,3%. A diferença entre os dois é de apenas 1%.

Brancos ou nulos somaram 7,5%. A margem de erro é de 2,60 pontos percentuais para mais ou para menos para menos. 53,0% dos entrevistados são do gênero feminino e 47,0% são do gênero masculino.