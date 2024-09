Deracre conclui manutenção nos ramais do Polo Agroflorestal e do km 13, em Brasileia, em parceria com a prefeitura

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, concluiu nesta quarta-feira, 4, os trabalhos de recuperação no Ramal do Polo Agroflorestal, localizado no km 4 do município, e no Ramal do km 13.

Durante a recuperação, foram utilizadas 150 toneladas de massa asfáltica, com um investimento total de R$ 270 mil. Os serviços incluíram tapa-buraco, limpeza e manutenção do pavimento. O trabalho contou com uma retroescavadeira, um rolo compactador liso, um caminhão basculante truck e um veículo de apoio.

A equipe foi formada por um engenheiro, um encarregado, um apontador, dois auxiliares, dois rasteleiros, um motorista de caminhão, um operador de rolo e um operador de retroescavadeira, com prazo de 30 dias.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o impacto das obras: “Estamos trabalhando para garantir estradas em boas condições, que permitam o tráfego seguro e facilitem o deslocamento de todos. Essas obras são essenciais para a qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento econômico da região”.

A conclusão dos trabalhos nos dois ramais deverá trazer melhorias significativas ao acesso e à mobilidade na área, beneficiando diretamente a comunidade local e reforçando a colaboração entre o Deracre e a Prefeitura de Brasileia.