Espetáculo com Sinira e Chuvisco no Dia das Crianças promete magia e música na Usina de Arte

No próximo dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, a Usina de Arte, no Distrito Industrial em Rio Branco, será palco de um espetáculo mágico e divertido, apresentado por Sinira e Chuvisco. O evento, que começa às 18h, promete unir mistério, magia, música e muita alegria para as crianças e suas famílias.

Os ingressos para o show são limitados e estão à venda por um preço especial: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada). No entanto, para garantir a participação de todos, o primeiro lote estará disponível com o preço de meia entrada para todos os espectadores. As vendas podem ser realizadas pelo WhatsApp: 68-999417231.

Ficha Técnica:

Elenco: Carol Di Deus (Como Sinira), Sandra Buh (Como Chuvisco), James Fernandes (Violão), Nilton Castro (Acordeon) e João Gabriel (Bateria). Participação Especial: Lenine Alencar (Como Bisu Abelardo – Voz Em Off)

Não perca esta oportunidade única de celebrar o Dia das Crianças com um espetáculo repleto de diversão e encantamento. Garanta já o seu ingresso!