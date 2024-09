Garoto de 13 anos abre show da banda Limão com Mel, na Expoacre: ‘Um sonho que realizei’

Aos 13 anos, o jovem Henry Gabriel, de Sena Madureira, realizou o sonho de cantar para um grande público, na abertura do show da banda Limão com Mel, nesta terça-feira, 3, na Arena de Rodeios da Expoacre. A apresentação foi organizada pelo governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e Agricultura (Seagri).

“Só tenho a agradecer a todos. Estou muito feliz por estar me apresentando hoje na Expoacre e fico muito agradecido pelo povo acreano estar me recebendo, e à banda Limão com Mel, que me acompanhou nas músicas. É um sonho que realizei. Mando um abraço para todos os meus amigos lá de Sena Madureira, meu irmãozinho Rodolfo e meu tio Marcio”, declarou o jovem cantor, que é estudante do 8º ano na Escola Assis Vasconcelos.

De família simples do interior, Henry Gabriel veio para Rio Branco acompanhado da mãe, que assistiu do palco à apresentação do filho: “É uma sensação incrível, fico emocionada vendo ele cantar. Sou muito chorona e só fico feliz e agradeço a Deus, ao secretário de Turismo, Marcelo Messias, que trouxe meu filho pra cá, com o governador Gladson Cameli”, disse Mariana Nascimento.

Henry Gabriel animou o público com cinco canções clássicas do sertanejo brasileiro. Tanto o público como a banda acompanharam as músicas com o artista mirim. Após a apresentação, o jovem cantor e a mãe conheceram o governador Gladson Cameli, que acompanhou a performance do menino. “Nunca desista dos seus sonhos”, disse o governador.

Entrevista

Em entrevista para o programa Gente em Debate, das rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, nesta terça-feira, 3, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, contou como foi o contato com o jovem cantor e com as equipes da Secretaria de Agricultura (Seagri) e Fundação Elias Mansour (FEM), para trazer Henry Gabriel ao palco da Arena de Rodeios da Expoacre e palco alternativo.

“Ontem abri meu Instagram e tinha lá uma mensagem dele, falando que me seguia e que tinha um grande sonho. Perguntei qual seria o sonho e ele respondeu: ‘Meu sonho é cantar na Expoacre’. E eu falei : ‘Vamos realizar esse sonho’. Conversei com nossos amigos da Seagri [Secretaria de Agricultura] e FEM, todo mundo gostou dele e hoje o Henry Gabriel não só canta, como abre o show principal da Arena’”, relatou Marcelo Messias.