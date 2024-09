Gladson vai abrir enquetes para decidir atrações e data da Expoacre 2025

O governador Gladson Cameli anunciou durante entrevista ao ContilNet neste sábado (7), que após o fim da Expoacre 2024, deverá liberar as tradicionais enquetes para que a população opine sobre as atrações nacionais que querem ver na edição da feira do ano que vem.

Além disso, a população também vai poder escolher a data da Expoacre 2025, que neste ano, pela primeira vez, aconteceu entre a última semana de agosto e a primeira de setembro.

“A população vai participar e aquilo que tivermos condições, nós vamos em buscar de fazer”, disse.

“Aquilo que está dando certo, não tem porque mexer. E o Governo é democrático. Eu não tenho vergonha de dar um passo para trás, para dar mil para frente. Então se a população achar que tem que voltar para julho – a data da feira -, nós vamos assumir esse compromisso”, completou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: