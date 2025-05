Moradores fecham ruas em Rio Branco durante protesto contra transferência do Centro POP

Moradores dos bairros Floresta, Preventório, Bosque, Isaura Parente e Estação Experimental interromperam o trânsito no fim da tarde desta segunda‑feira (19) para contestar o plano da Prefeitura de transferir o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) para uma residência na Rua Bola Preta, área residencial da Floresta.

A mobilização começou por volta das 17h e concentrou‑se na Rua Rio de Janeiro, principal ligação da zona leste com o centro da capital. Pneus e faixas foram usados para bloquear completamente os acessos às ruas Leblon, Edmundo Pinto e Sena Madureira. Durante cerca de uma hora, o fluxo foi desviado para vias paralelas.

O grupo pede que a Prefeitura suspenda a mudança e apresente alternativas que não envolvam áreas residenciais. Para os manifestantes, a instalação do serviço na Rua Bola Preta poderia agravar problemas de segurança e trânsito já existentes nos arredores. A principal solicitação é a manutenção do Centro POP em área comercial ou a criação de estrutura adequada em terreno público fora da região.

Equipes da Polícia Militar acompanharam o protesto e negociaram a liberação parcial da via. Não houve registro de confronto nem danos ao patrimônio. Após a dispersão, os manifestantes caminharam pelas ruas do bairro reiterando as exigências e prometendo novas mobilizações caso não recebam resposta oficial.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou, em nota, que avalia outras opções de imóvel, mas mantém a Rua Bola Preta como a alternativa “tecnicamente viável” por causa da proximidade com serviços de saúde e transporte. Ainda não há data definida para nova reunião entre moradores e poder público. Com informações de Whidy Melo.

Veja o vídeo: