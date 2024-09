Governo envia quase 200 bombeiros para atuar no combate às queimadas no interior do Acre

O Gabinete de Crise, montado pelo Governo do Estado para enfrentar a seca extrema no Acre, enviou nesta quarta-feira (11), em um ônibus, mais 170 bombeiros militares que vão atuar no combate às queimadas no interior do estado.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Charles Santos, explicou que é necessário a renovação do ciclo das equipes a cada 11 dias.

O grupo deverá atuar nos municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

Focos de incêndio no Acre em avanço

Na primeira semana de setembro, o Acre já registrou mais de 750 focos de queimadas, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nos primeiros sete dias, foram contabilizados 757 focos de calor.

O total representa quase 30% a mais do número registrado na mesma época ano passado, quando houve 584 focos de queimadas em sete dias.

Dentre as cidades com maior registro, Feijó ocupa o primeiro lugar, com 225 focos, seguido de Tarauacá, com 148, Cruzeiro do Sul, com 95 focos, Manoel Urbano, com 66 e Sena Madureira, com 37 focos. A capital acreana aparece com 15 focos de queimadas na primeira semana de setembro.

Qualidade do ar

Nos últimos dias, o Acre está coberto por uma densa fumaça causada pelas queimadas e tem deixado a qualidade do ar considerada uma das piores em muitas cidades, principalmente a capital Rio Branco. No último boletim de qualidade do ar, divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), Rio Branco apresentava uma qualidade considerada péssima, com 234,73 μg/m³.