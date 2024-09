Governo Lula investe mais de R$ 63 milhões para recuperação de trecho da BR-317

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou nesta quarta-feira (18), que investiu R$ 63,5 milhões na recuperação de 36 quilômetros da BR-317, no Acre.

O trecho recuperado é entre as cidades de Xapuri (km 204) e Epitaciolândia (km 285). O Dnit afirmou que os trabalhos feitos foram recomposição do corpo estradal, substituição de bueiros, recapeamento asfáltico e recuperação da sinalização.

As melhorias – que ainda incluem serviços de remendo profundo, tapa-buracos, recuperação do solo com processos erosivos, recapeamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), limpeza dos dispositivos de drenagem e roçada – foram executadas por meio do contrato de manutenção/recuperação da rodovia, que atende ao todo 92,63 quilômetros.

A BR-317 inicia no município de Porto Acre e atravessa as cidades de Senador Guiomard, Rio Branco, Capixaba, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, até finalizar em Assis Brasil, município acreano que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, a chamada tríplice fronteira.

“Portanto, a BR-317 é um grande propulsor da economia local, facilitando o desenvolvimento de atividades como pecuária, suinocultura, agricultura e avicultura, além de fomentar o turismo com visitas a fazendas de geoglifos e outras atividades culturais”, disse o Dnit em nota.