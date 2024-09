Mazinho tira a camisa, autografa e doa para arrecadar fundos para a Apae de Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim, durante um leilão beneficente na Exposena 2024, nesta quarta-feira (25), resolveu tirar a camisa que estava vestido, autografar e doar para arrecadar fundos para a Apae de Sena Madureira.

Além disso, o prefeito ainda doou, do próprio bolso, R$ 1 mil para a instituição.

Neste ano, a prefeitura cobrou um valor simbólico como ingresso para dois shows nacionais da Exposena. Todo o valor arrecadado será destinado a Apae do município. O leilão realizado na Exposena ainda garantiu mais de R$ 10 mil para a instituição.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, presente em várias cidades do Brasil, que se dedica à promoção do bem-estar e inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Fundada em 1954, no Rio de Janeiro, a APAE tem como missão oferecer assistência educacional, social, médica e psicológica, buscando o desenvolvimento integral e a autonomia dessas pessoas.

Veja o momento: