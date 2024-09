Um piloto brasileiro de 37 anos desapareceu na Venezuela após chegar ao país pilotando uma aeronave. Pedro Rodrigues Parente Neto foi visto pela última vez em 1º de setembro. Ele estava com o monomotor Bellanca Aircraft na cidade de Caicara del Orinoco.

O caso é apurado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Polícia Federal. A aeronave pertence ao empresário brasileiro do ramo da mineração Daniel Seabra de Souza, que está na Venezuela.

Souza afirma que Pedro Buta, como é conhecido o piloto, pousou em Caicara del Orinoco e ficou por lá alguns dias. A partida para o país vizinho teria acontecido no último dia 17, data na qual a aeronave foi entregue ao piloto. Um documento assinado por ambos com esta data registrou o repasse do veículo aeronáutico a Buta.

“Dia 4 de setembro, nós iríamos regressar ao Brasil porque dia 6 tinha que fazer o CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) da aeronave. No dia 1º, encontrei o Pedro pela manhã, ele me cumprimentou. Dali, eu saí para os meus afazeres e não vi mais o Pedro”, afirmou Daniel ao G1.