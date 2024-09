VÍDEO: Bolsonaro é aguardado por multidão para apoiar candidata de Porto Velho

Porto Velho vive, na noite desta quinta-feira (26), um momento de intensa mobilização na Avenida Santos Dumont, onde milhares de apoiadores se reúnem para aguardar a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento é parte da campanha de Mariana Carvalho à prefeitura e tem como objetivo consolidar o apoio à deputada federal, que já é uma referência política em Rondônia.

A presença de Bolsonaro, com forte respaldo popular na região Norte, é vista como um impulso significativo para a candidatura de Mariana. O ex-presidente já passou por outras cidades do estado, como Ariquemes e Ji-Paraná, sempre atraindo grandes públicos. Em Porto Velho, a expectativa é alta, com apoiadores demonstrando entusiasmo e empolgação.

Faixas e camisetas com imagens de Bolsonaro e da candidata estão por toda parte, simbolizando a união entre seus apoiadores. O evento deve culminar com um discurso do ex-presidente, que deve enfatizar as propostas da candidata e criticar os adversários, tornando-se um momento chave para a mobilização eleitoral.

A multidão que ocupa a Avenida Santos Dumont reflete o impacto da presença de Bolsonaro na política local e a relevância da candidatura de Mariana Carvalho. A interação entre os eleitores e os líderes políticos presentes promete ser um ponto decisivo nesta corrida eleitoral.

Assista o vídeo: