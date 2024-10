Durante a passagem do furacão John pela cidade de Acapulco, no México, no último domingo (6/10), 40 crocodilos escaparam de dois santuários da região, o que deixou os moradores em alerta. Alguns répteis foram encontrados em praias bastante frequentadas por turistas.

De acordo com informações do jornal Mexico News Daily, muitos dos crocodilos fugitivos também foram vistos do lado de fora de casas da cidade. As autoridades ainda estão à caça dos animais que escaparam dos santuários Cocodrilario Acutus e Lagarto Real, após as fortes chuvas inundarem as propriedades. Cinco espécies de crocodilos já foram capturadas e devolvidas ao habitat. Rufino García, gerente do Cocodrilario Acutus, disse ao jornal El Sol de Acapulco que esta é a primeira vez que os animais conseguem escapar do recinto devido a um fenômeno natural. O furacão John, de categoria 3, atingiu Acapulco, provocando deslizamentos de terra e inundações. O fenômeno matou pelo menos 15 pessoas no estado de Guerrero, relatou a BBC.