Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa um ferido em Sena Madureira

Um acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Padre Egídio, em Sena Madureira, AC, na noite do último sábado (27). A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando o condutor da moto ferido.

Segundo informações preliminares, um dos condutores invadiu a preferencial, resultando na colisão. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. O estado de saúde do ferido não foi divulgado.

Imprudência dos motoristas tem se tornado uma preocupação crescente na região. O vídeo do acidente, postado por Márcio Farias, mostra a gravidade da situação e serve como um alerta para todos os condutores.

Veja o vídeo: