Acreana viraliza no TikTok com vídeos criticando o Acre: ‘Não tem uma empresa 100% honesta’

A tiktoker acreana Enmelin Santos viralizou na rede social após publicar um vídeo falando ‘as verdades sobre o Acre que ninguém conta’.

No vídeo, com mais de 50 mil visualizações na rede, ela faz críticas sobre os acreanos que ‘babam o ovo de político’, a empresários e a mulheres que supostamente pagam as contas em troca de sexo.

Ela vai além em relação às críticas sobre empresários acreanos:

“Não conheço nenhuma empresa nesse Acre que seja 100% honesta. Todas, de alguma forma, abusam da falta de conhecimento de conhecimento dos funcionários”, disse.

Veja: