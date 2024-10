Animais morrem eletrocutados no interior do Acre após árvore derrubar cabo de média tensão

A forte chuva com ventos intensos que atingiu o município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na ultima sexta-feira (11), derrubou uma árvore em cima de um fio de média tensão, deixando exposto o ramal na comunidade Badejo do Meio, zona rural da cidade.

Com o ocorrido, diversos animais entre eles, uma vaca e um cachorro, foram atingidos e acabaram morrendo eletrocutados, deixando um prejuízo financeiro e sentimental para os proprietários dos bichos.

O incidente de alta potência deixou o gado com um grande ferimento, com ele sendo parcialmente sendo cortado ao meio. Não foram encontrado informações ou algum comunicado sobre o dono dos animais.