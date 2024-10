Acompanhe a transmissão da roda de conversa sobre os bastidores das Eleições 2024

O ContilNet, em parceria com o Folha do Acre e Notícias da Hora, transmite um bate-papo com jornalistas políticos, que vão debater sobre os bastidores das Eleições 2024.

A transmissão acontece ao vivo, nesta quarta-feira (2), no YouTube do ContilNet.

Everton Damasceno, Tião Maia e Matheus Mello, do ContilNet, se juntam a Luciano Tavares, do Notícias da Hora e Gina Menezes, do Folha do Acre, para debater os caminhos e as previsões da decisão mais importante da política de 2024, decidida no próximo domingo, 06 de outubro.

