Apaixonado! João Guilherme revela desejo de se casar com Bruna Marquezine

João Guilherme surpreendeu a todos durante sua participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, nesta segunda-feira (28/10). Em uma das dinâmicas do programa, o artista revelou planos de se casar com a atual namorada, Bruna Marquezine.

Durante o quadro Hector Bolígrafo, que uma máquina detecta se as respostas do artista são verdadeiras e falsas, João foi questionado sobre seus planos para o futuro.

Veja as fotos João Guilherme compartilha momento romântico com Bruna Marquezine nas redes sociais | Créditos: Reprodução (Instagram) João Guilherme e Bruna Marquezine – (Foto: Reprodução/Instagram) Bruna Marquezine e João Guilherme viajam juntos para a Itália após oficializarem o namoro publicamente (Reprodução / Instagram)

“Você pensa em se casar novo?”, indagou Tatá. “Penso muito. Por mim, eu já estava arrumando com a minha amada para estar casando já. Adoro”, enfatizou ele, se referindo carinhosamente a Bruna.

Na mesma entrevista, o filho de Leonardo abordou seu relacionamento com ex-namoradas. Quando questionado se se dá bem com elas, o ator respondeu de forma direta: “Não…”. Tatá, em tom provocativo, perguntou se ele voltaria a ficar com Jade Picon, sua ex-namorada, e ele respondeu firmemente: “Não!”.

A entrevista com Tata também revelou que João Guilherme já participou de um trisal. “Já, mas sexo nunca. Nunca fiz menage. Só fiquei ali de ‘kikiki’”, afirmou o ator.

O romance de João e Bruna começou a ganhar atenção da mídia no ano passado. No entanto, em agosto deste ano João publicou uma foto do casal se beijando durante a festa junina em comemoração ao aniversário de Bruna, confirmando o namoro.