Após apresentar problemas pela manhã, sistema Pix volta a funcionar no país, diz BC

Comunicado emitido pelo Banco Central na tarde desta segunda-feira (14) informa que os problemas no Pix para o sistema de pagamentos contínuo e em tempo real já voltaram a funcionar normalmente, após quase meio dia apresentando problemas nos aplicativos dos principais bancos do país. De acordo com o comunicado, houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante boa parte da manhã deste dia. “O problema já foi solucionado”, informou o BC.

Nas redes sociais, usuários relataram dificuldades em fazer pagamentos na manhã desta segunda, com a exibição de mensagens sobre instabilidade do sistema. Segundo o site DownDetector, que monitora esse tipo de falha, entre os afetados estavam Nubank, Inter, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.

O Pix está em funcionamento desde novembro de 2020. Em pouco tempo, tornou-se uma das principais formas de pagamento e transferência de valores do país. Recentemente, a modalidade superou 227 milhões de transações em um único dia, evidenciando sua popularidade.

O BC planeja o Pix por aproximação a partir de 2025. A modalidade começará a ser implementada em novembro deste ano e deverá estar disponível nacionalmente a partir de fevereiro do ano que vem.

O Pix por aproximação funcionará por meio das carteiras virtuais, parecido com o que já ocorre com cartões de débito e crédito, sem a necessidade de o cliente abrir o aplicativo da instituição financeira. A ideia é agilizar ainda mais o sistema. Ao ativar a carteira virtual e aproximar o celular à maquininha de cobrança, o valor deverá ser cobrado automaticamente da conta corrente.