Após morte de peixes, Bocalom visita Rio Acre e promete punição para quem cometer crimes ambientais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), fez uma visita ao Rio Acre, próximo a região do Quixadá, para verificar a situação denunciada sobre morte de peixes.

“Nós fomos ver o desastre ambiental que está acontecendo, a quantidade de peixes mortos. O que me impressionou não é que morreu qualquer peixe, é que morreu o cascudo, o nosso famoso bodó. Bodó vive até dentro do esgoto, e ele morreu ali”, disse.

Bocalom disse ainda que viu arraias, jaú e outros peixes. “Nós também vimos o carangueijo, que sobrevive a qualquer problema ambiental, normalmente sobrevive. O desastre ambiental ali no Rio Acre, abaixo do Judia, realmente é muito triste. Estamos tristes com isso, mas estamos tomando todas as providências”, ressaltou.

O prefeito disse ainda que a Secretaria de Meio Ambiente está coletando os animais mortos, além de coletar a água para levar para laboratório.

“Nós não vamos esconder, a população tem que saber a verdade. Já já a gente tem o resultado daquilo ali e se tiver alguém culpado, vai ser punido na forma da lei. Ninguém vai dar moleza para quem cometer crime ambiental desse porte”, finalizou.

VEJA O VÍDEO: