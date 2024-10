Governo e Prefeitura enviam equipes para analisar morte de peixes no Rio Acre

Após a divulgação dos vídeos que mostram centenas de peixes mortos no Rio Acre, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou que uma equipe técnica especializada foi enviada nesta quarta-feira (9) para investigar as causas da mortandade.

Em nota, a Sema explicou que além das possíveis causas, a equipe também deverá colher amostras para analisar a qualidade da água do Rio Acre.

A denúncia da mortandade dos peixes foi feita por moradores das comunidades do Colibri, Bagaço e Judia e exposta pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, do PSD, durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) da terça-feira (8).

VEJA MAIS: Deputado denuncia morte de centenas de peixes no Rio Acre e expõe vídeo na Aleac; VEJA

Os relatos dos moradores foram enviados formalmente ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

A Prefeitura de Rio Branco também anunciou que vai investigar o caso. “De imediato, uma equipe formada por técnicos e fiscais da área de meio ambiente do Município e do Estado foi em busca de identificar o local onde as mortes de peixes aconteceram, o que aconteceu com a ajuda de ribeirinhos”, disse a nota da prefeitura.

Nesta quarta-feira (9), o prefeito Tião Bocalom se reuniu com os servidores da SEMEIA num café da manhã para agradecer o trabalho que têm realizado e pedir que o time continue dedicado em ajudar a gestão a melhorar a vida dos rio-branqueses. “Nós mudamos a forma de fazer política ambiental em Rio Branco, deixando a prática da opressão para a prática da orientação. Hoje nossos fiscais não andam mais com a polícia multando todo mundo” disse Bocalom em seu discurso.

Em seguida o prefeito foi junto com a equipe averiguar a situação do Rio na região do Quixadá, estão sendo colhidas as amostras de água e peixes mortos para se saber a causa da morte dos peixes.

Veja a nota da Secretaria de Meio Ambiente na íntegra:

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), vem a público informar que está acompanhando o que seria um evento de mortandade de peixes no Rio Acre.

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) recebeu a denúncia formalmente nesta terça-feira, 7, e solicitou apoio da Sema, que deverá enviar nessa quarta-feira, 8, uma equipe técnica especializada ao local para realizar uma análise detalhada da qualidade da água e investigar o que estaria causando a morte de peixes.

Novas informações serão divulgadas por meio de Nota Técnica.

Veja os vídeos: